La CE impulsa nuevas normas que permitan denuncias colectivas masivas en fraudes como el de Volkswagen

Un nuevo acuerdo impulsado por la Comisión Europea, bautizado New Deal for Consumers, proporcionará a los consumidores europeos nuevas reglas para obtener la reparación de sus derechos si estos no son respetados. Los consumidores podrán reclamar no solo individualmente sino también a través de acciones colectivas para obtener la compensación solicitada. La CE acusa a un operador de telecomunicaciones de ganancias ilegales de 30 millones de euros tras modificar las tasas de facturación sin advertir a los consumidores.