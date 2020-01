CDC: La gripe ha infectado ya a 13 millones de estadounidenses

No hay comparación con el coronavirus, el virus influenza no recibe el mismo trato y la mitad de adultos no se ha vacunado. La influenza ya ha enfermado al menos a 13 millones de estadounidenses este invierno, con 120,000 internaciones y 6,600 muertes, según los CDC. Y la temporada de gripe ni siquiera ha alcanzado su punto máximo. A nivel mundial la gripe causa 5 millones de casos graves cada año y mata a 650.000 personas según la OMS.