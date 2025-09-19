edición general
Cazas rusos violan el espacio aéreo estonio

El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.

Da la sensación que EEUU e Israel están buscando la 3° guerra mundial.

Da la sensación que están buscando la respuesta de Rusia o de China.

Al parecer EEUU e Israel pueden matar civiles impunemente, y que ello no trae ninguna consecuencia, si no todo lo contrario, su maquinaria de propaganda y de poder económico es capaz de controlar a la opinión pública sobre semejante barbaridad.

Bombardear a civiles, lanchas, hospitales, inocentes... todo vale...


En serio, da la sensación que se está provocando la tercera guerra mundial.
#1 ¿Qué tiene que ver el culo con las pestañas? Cazas RUSOs violan espacio aéreo estonio y vienes a meter a EE.UU. con calzador? Ya Trump está haciendo sus propias barbaridades pero en esta el que pinta es Putin.
#3 El ataque de Rusia es en respuesta de la intervención de EEUU en supuesto terreno neutral.
#6 ¿Cual ataque? Si a Trump poco le falta para bajarse los pantalones ante Putin. Ni con el pétalo de una rosa que lo pueda afectar. Drones rusos se pasean por Polonia y Rumanía y Trump no dice ni pio y manda observadores a las maniobras en Bielorrusia. ¿Viste la respuesta de Trump al respecto? Lamentable.
#7 Al parecer no te has enterado que el actor "Zelenski" junto a la élite que le puso en su posición (tal como partida de ajedrez), provocaron la respuesta de Rusia al invadir terreno neutral.

Si a estas alturas no ves que EEUU está gobernada por una élite muy poderosa y terriblemente psicópata, no seré yo quien discuta contigo.
#8 Ahhh, eres de esos que culpa a la víctima por la violación/agresión/invasión. Ucrania usaba minifalda y Rusia solo reacciona. Claro. No te preocupes, YO no discuto con ese tipo de gente. Bye.
#10 te equivocas de ejemplo, el ejemplo más acertado es cuando dos bandas de matones delimitan su espacio, (como bandas de barrio) y una de ellas incumple su palabra, a consciencia sabiendo la respuesta que provoca ese acto.

=guerra.

No te victimices, siéntete libre de vestir como quieras. Lo que ocurre no tiene nada que ver con tu vestido, tu forma de pensar, ni con tu forma de amar, tampoco con tu forma expresarte sexualmente.

Veo que tienes un tic que te lleva a razonar con algún tipo de incomprensión personal
Primero EEUU busca la respuesta de Rusia ante provocaciones de invasión de espacio neutro, con la respuesta de Rusia sobre Ucrania. Luego Israel conel apoyo incondicional de EEUU acomete un genocidio sobre el pueblo Palestino.


Están buscando una tercera guerra mundial, Están buscando y esperando una respuesta de china.

Ojalá China se mantenga en su posición "Zen", porque la provocación es evidente.


El enemigo a abatir es china, en cuanto se involucre en cualquier conflicto, el punto de mira se desplazará hacia China.
