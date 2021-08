"Los cazaremos y les haremos pagar": Biden ordena preparar ataques contra líderes y objetivos del Estado Islámico, tras los atentados en Kabul

El mandatario estadounidense prometió aprobar un aumento del contingente militar de su país en Afganistán si es necesario. El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que su país "no perdonará" a los autores de los atentados, perpetrados este jueves en Kabul, y prometió que "los cazará y les hará pagar". "Que aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como cualquiera que desee [hacer] daño a América (EE.UU.), sepan esto: No perdonaremos. No olvidaremos. Los cazaremos y les haremos pagar", declaró durante un discurso desde la Casa Blanca.