Cazadores de rinocerontes, una batalla por la supervivencia

No soy ningún criminal. Quiero dinero y el rinoceronte me proporciona muchísimo dinero. Mato por dinero. Punto”, sentencia Antonio de manera altiva y sin cuestionarse a si mismo. Este mozambiqueño, de unos 30 años de edad, es cazador furtivo. Lleva años matando rinocerontes. Primero en su país, Mozambique, hasta que los consiguieron extinguir, y ahora en Sudáfrica. “He matado un total de 22”, sentencia sin inmutarse como si estuviese hablando de pollos o conejos. Para él lo importante es el dinero, no la presa. “Cuando comencé me pagaban 58 eur