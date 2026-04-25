Un cazador estadounidense millonario muere pisoteado por una manada de elefantes en Gabón

Ernie Dosio, un millonario estadounidense de 75 años y con experiencia en expediciones de caza, fue embestido por cinco elefantes mientras buscaba un antílope de bosque conocido como duiker de lomo amarillo. La expedición, por la que Dosio había pagado 40.000 dólares (34.000 euros) había sido organizada con la ayuda de un guía local y se desarrollaba en la zona de Lope-Okanda, una región donde la vegetación densa y la presencia de crías hacen que las manadas estén especialmente alertas.