¿La caza pone en peligro la calidad democrática en Castilla y León?.

Este miércoles 27 de marzo las Cortes de Castilla y León modificaron la ley de caza. No para hacer una ley mejor, más sostenible o más eficiente, si no básicamente para saltarse una sentencia judicial. Una medida cautelar impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que prohibía la caza. El motivo principal de esta prohibición era que el tribunal consideraba que la Junta de Castilla y león no había presentado unos estudios científicos objetivos y actualizados que indicaran cuál era el estado de las especies...