Cayetano Rivera: "No me da ninguna satisfacción matar al toro"

El torero apuesta por otro modelo de tauromaquia en el que no se mate al animal."No me da ninguna satifacción matar al toro", ha afirmado Rivera, que ha apostado por otro modelo de tauromaquia: "Como persona no me parece honesto quitarle la vida al toro, preferiría no tener que matarlo". El torero también ha querido hablar sobre todo lo que supone matar al toro en la plaza: "Yo no mato al toro para divertirme, matarlo es el resultado y la conclusión final. Se trata de un toro que cuesta más criarlo que lo que dan por su carne".