En causa de disolución: El cataclismo del Barça y el bolsillo del 'soci': colecta popular o sociedad anónima

El Barça ha entrado en causa de disolución, con un agujero de 450 millones de €, desfase que solo puede corregir con medidas históricas en sus 122 años de vida. Joan Laporta admitió este viernes la quiebra financiera en que está inmerso el F. C. Barcelona desde hace año y medio. No es que no pueda pagar la nómina de Messi, es que tampoco puede pagar las de Alba, Piqué, Busquets y Griezmann. Tiene una plantilla por encima de sus posibilidades, que tiene que aligerar antes del 31 de agosto. Le toca despedir, no fichar. Pero eso no es todo...