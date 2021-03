Catorce meses han pasado ya. En diciembre de 2019 un tribunal de la Audiencia Provincial de Álava dictaba sentencia sobre el caso De Miguel. Es el mayor escándalo por corrupción en la historia reciente del País Vasco. Sin embargo, el Tribunal Supremo todavía no ha decidido si ratifica o no las condenas, que por lo tanto no son firmes y permiten, por ejemplo, que los principales acusados del caso sigan trabajando para empresa públicas del Gobierno vasco.