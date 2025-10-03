·
Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”
El profesor de historia Jiang Xuequin asegura que la sociedad vive en una forma de “esclavitud perfeccionada” que impide la organización y la acción colectiva.
etiquetas
consumismo
capitalismo
dinero
actualidad
4 comentarios
#2
Macadam
#0
www.meneame.net/story/jiang-xueqin-profesor-universidad-yale-compramos
2
K
49
#3
Leon_Bocanegra
Y se le ha ocurrido a él esa definición? Porque llevo leyendo la misma definición desde antes de que me saliera pelusilla en los webos.
3
K
19
#1
NubisMusic
Como estoy leyendo en otro titular:
Zygmunt Bauman, filósofo: "Hay muchas formas de ser feliz, pero en la sociedad actual todas pasan por una tienda. Y nos estamos olvidando de otras formas de ser feliz".
0
K
10
#4
clinteastwood
Este se vió anoche El club de la lucha, no?
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Zygmunt Bauman, filósofo: "Hay muchas formas de ser feliz, pero en la sociedad actual todas pasan por una tienda. Y nos estamos olvidando de otras formas de ser feliz".