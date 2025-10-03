edición general
Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”

El profesor de historia Jiang Xuequin asegura que la sociedad vive en una forma de “esclavitud perfeccionada” que impide la organización y la acción colectiva.

#3 Leon_Bocanegra
Y se le ha ocurrido a él esa definición? Porque llevo leyendo la misma definición desde antes de que me saliera pelusilla en los webos.
NubisMusic #1 NubisMusic
Como estoy leyendo en otro titular:

Zygmunt Bauman, filósofo: "Hay muchas formas de ser feliz, pero en la sociedad actual todas pasan por una tienda. Y nos estamos olvidando de otras formas de ser feliz".
clinteastwood #4 clinteastwood
Este se vió anoche El club de la lucha, no?
