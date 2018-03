Un catedrático de la USC alertó hace meses de los riesgos del "exceso" de visitantes en la Praia das Catedrais

A. P. Alberti: "La Xunta tendría que escuchar a los investigadores, no puede decir que no se había avisado". El Catedrático de Geografía Física se muestra muy crítico con el informe del que disponía la Xunta sobre las "Posibles consecuencias del ascenso del nivel del mar en los procesos erosivos de los acantilados en el monumento natural de la playa de As Catedrais", y que llega a definir como "nefasto". Alberti ya había comentado el 20 de enero que "si la Xunta acepta lo que dice el informe, se hace responsable de cualquier desgracia".