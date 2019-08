La Catedral de Sevilla endurece las normas de vestimenta en pleno verano. Los turistas no podrán entrar en el templo en chanclas. Las temperaturas en la capital hispalense invitan a lucir una estética más propia de piscina que de misa. Las mujeres deberán tener los hombros cubiertos, no podrán llevar pantalones cortos, y los hombres no deberán lucir camisetas sin mangas. Gorras y sombreros también están prohibidos.