Teníamos noticias de la existencia de esta cueva, pero no sabíamos donde se ubicaba por lo que no habíamos tenido ocasión de visitarla. Cuando Honorino Ruiz nos ofreció la oportunidad de hacerlo, no lo dudamos ni un momento. Lo hicimos junto a sus amigos, Higino Hevia, Fabián y Raul, cumpliendo así nuestro deseo.