La Catedral de Derby defiende proyectar peliculas con escenas sexuales y paganismo durante las noches de cine (ENG)

No le mostraremos a Dios nada que él no haya visto antes". Defienden su decisión de realizar proyecciones de tres películas que muestran escenas de sexo gráfico, paganismo y una representación satírica de un "niño travieso" que sigue confundiéndose con Jesucristo. La Catedral de Derby mostrará los clásicos del cine de la década de 1970 The Wicker Man, Do not Look Now y Monty Python's Life of Brian en una gran pantalla inflable, a pesar de la oposición de algunos guardianes de la iglesia