"Cate Blanchett ha malinterpretado a mi madre. Su actuación es fría, cruel y calculadora

"Lo que he visto en los trailers me deja claro que Cate Blanchett entendió mal a mi madre; su actuación es fría, cruel y calculadora. Phyllis Schlafly era cálida y amable y sus creencias eran sinceras. Las mujeres la idolatraban". "Hollywood tiene una poderosa influencia cultural, y cuando Hollywood presenta algo, esa [representación] tiende a vivir para siempre, sea o no exacto", apunta Cori, al detallar lo que ella vio como dos imprecisiones solo en los tráilers. Cori percibe el matrimonio en pantalla entre Schlafly y su esposo, el abogado...