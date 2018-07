La Catástrofe de oxígeno: Cómo un organismo unicelular casi aniquiló la vida en la Tierra  

El vídeo How a single-celled organism almost wiped out life on Earth, con subtítulos en español, es una interesante y accesible explicación a los que se conoce como la Gran Oxidación (o la catástrofe de Oxígeno) que se cree ocurrió en algún momento hace entre 2500 y 3500 millones de años. Se cree que aquella fue la primera extinción masiva en la historia del planeta y se cree que fue causado por las cianobacterias, por formas formas de vida unicelulares,