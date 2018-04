La catástrofe es no hacer nada

La ingeniera, antropóloga y activista Yayo Herrero, analiza y opina sobre la encrucijada actual respecto a la economía, el cambio climático y la política. "Lo primero, es entender que no hay economía o sociedad sin naturaleza. La economía es un subsistema de la biosfera, no al revés. La crisis ecológica está en el centro de la crisis económica. Los Treinta Gloriosos que proporcionaron el llamado estado de bienestar, solo en una pequeña parte del mundo, no se van a repetir nunca más."