Catalunya aprueba limitar el precio del alquiler de temporada

Es la primera comunidad autónoma que somete al tope de precios unos arrendamientos a los que recurrían miles de caseros para esquivar la Ley de Vivienda

sorrillo #9 sorrillo
crob #11 crob
#9 gracias
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Puertas al campo. Si se dejasen de promocionar las grandes ciudades como parques de atracciones otro gallo cantaría. Pero eso no puede ser...
#2 Dav3n
#1 Tu eres un maldito comunista que quiere abolir el libre mercado >:-(

Igual que Von Der Leyen expropiando sin orden judicial :troll:
#3 uvi
#1 Más bien han cerrado una puerta por donde se saltaban la actual ley y subían precios.

Entiendo que hay muchas formulas y ninguna perfecta, prefiero esta que pagar entre todos ventajas fiscales a los que no suban aun más el precio.
Es más, volvería a incentivas la compra de vivienda habitual o primera vivienda con ventajas fiscales como se hacia antes.
#7 Samaritan
Gracias a la presión del sindicato de inquilinos, sin ellos, los políticos no hubieran hecho absolutamente nada.
Febrero2034 #5 Febrero2034
Suerte. Creo q va a ir igual de bien que el resto de medidas que tomaron...
#6 uvi *
#5 Por comparar:

Entre los grandes mercados, las mayores subidas interanuales se han producido en Madrid (11,2%), Sevilla (9,8%), Valencia (7,8%), Alicante (7,5%), Bilbao (7%) y Barcelona (6,9%).

¿Qué ciudades usan lo de zona tensionada y que ciudades no?

www.infobae.com/espana/2025/10/01/la-provincia-en-la-que-el-precio-del
sorrillo #8 sorrillo
#6 Si regulas el precio obviamente no será el precio lo que destacará negativamente de la medida.

Caída significativa en la disponibilidad de viviendas de alquiler para 2025, con especial énfasis en Barcelona
En dos años, Barcelona ha visto desaparecer 47.967 viviendas, reduciendo su inventario de 132.259 en 2023 a solo 88.292 previstas para 2025.
www.democrata.es/economia/caida-significativa-disponibilidad-viviendas
Febrero2034 #10 Febrero2034
#6 En cuento al precio del metro cuadrado de alquiler, la capital más cara es Barcelona, con 24 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid, con 22,7 euros el metro cuadrado y Palma, con 18,4 euros el metro cuadrado de alquiler.


Pues no hay diferencia en precios. Con o sin ella, es imposible vivir allí
