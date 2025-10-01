·
17520
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
6363
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
3442
clics
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)
4197
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
3112
clics
La estrategia de Trump nos encamina a otra guerra mundial
más votadas
421
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
424
Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete
310
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
744
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
376
La Junta no comunicará el número de mujeres que tienen cáncer de mama por los fallos en el programa de cribado
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
29
clics
Catalunya aprueba limitar el precio del alquiler de temporada
Es la primera comunidad autónoma que somete al tope de precios unos arrendamientos a los que recurrían miles de caseros para esquivar la Ley de Vivienda
|
vivienda
,
cataluña
1
1
4
K
-23
actualidad
11 comentarios
#4
crob
#0
creo que dupe
www.meneame.net/story/catalunya-catalunya-aprueba-limitar-precio-alqui
1
K
22
#9
sorrillo
#4
Es duplicada pero el enlace que pusiste es incorrecto, enlazaste a este mismo meneo. El correcto es este:
www.meneame.net/story/parlament-catalan-aprueba-ley-regula-alquileres-
1
K
22
#11
crob
#9
gracias
0
K
11
#1
cenutrios_unidos
Puertas al campo. Si se dejasen de promocionar las grandes ciudades como parques de atracciones otro gallo cantaría. Pero eso no puede ser...
0
K
15
#2
Dav3n
#1
Tu eres un maldito comunista que quiere abolir el libre mercado
Igual que Von Der Leyen expropiando sin orden judicial
0
K
11
#3
uvi
#1
Más bien han cerrado una puerta por donde se saltaban la actual ley y subían precios.
Entiendo que hay muchas formulas y ninguna perfecta, prefiero esta que pagar entre todos ventajas fiscales a los que no suban aun más el precio.
Es más, volvería a incentivas la compra de vivienda habitual o primera vivienda con ventajas fiscales como se hacia antes.
0
K
10
#7
Samaritan
Gracias a la presión del sindicato de inquilinos, sin ellos, los políticos no hubieran hecho absolutamente nada.
0
K
7
#5
Febrero2034
Suerte. Creo q va a ir igual de bien que el resto de medidas que tomaron...
0
K
7
#6
uvi
*
#5
Por comparar:
Entre los grandes mercados, las mayores subidas interanuales se han producido en Madrid (11,2%), Sevilla (9,8%), Valencia (7,8%), Alicante (7,5%), Bilbao (7%) y Barcelona (6,9%).
¿Qué ciudades usan lo de zona tensionada y que ciudades no?
www.infobae.com/espana/2025/10/01/la-provincia-en-la-que-el-precio-del
0
K
10
#8
sorrillo
#6
Si regulas el precio obviamente no será el precio lo que destacará negativamente de la medida.
Caída significativa en la disponibilidad de viviendas de alquiler para 2025, con especial énfasis en Barcelona
En dos años, Barcelona ha visto desaparecer 47.967 viviendas, reduciendo su inventario de 132.259 en 2023 a solo 88.292 previstas para 2025.
www.democrata.es/economia/caida-significativa-disponibilidad-viviendas
0
K
11
#10
Febrero2034
#6
En cuento al precio del metro cuadrado de alquiler, la capital más cara es Barcelona, con 24 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid, con 22,7 euros el metro cuadrado y Palma, con 18,4 euros el metro cuadrado de alquiler.
Pues no hay diferencia en precios. Con o sin ella, es imposible vivir allí
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
