Cataluña depende cuatro veces más que Madrid de la sanidad privada

El informe ministerial sobre la penetración de la sanidad privada sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor externalización de la gestión hospitalaria. En concreto, más de la mitad de los hospitales públicos catalanes –el 58%– funcionan bajo fórmulas de gestión privada y la mitad de las camas disponibles para pacientes del sistema público están en manos de operadores privados. En Madrid, en cambio, esta realidad afecta a algo menos del 14% de los hospitales y a un porcentaje similar de camas.
| etiquetas: madrid , cataluña , sanidad , mema
Las grandes son organizaciones muy auditadas y eficientes.
También hay empresas privadas pero parece que estan bastante controladas
Adivinad por qué
Por poner un ejemplo, en estos informes consta como privado el Hospital de Mataró porque es externalización, no es propiedad del ICS si no que es propiedad del Consorci Sanitari del Maresme. El CSM es propiedad de la Generalitat, el Consell Comarcal y el Ayuntamiento de Mataró. Es decir es 100% público.
Y la mayoría de Hospitales de Catalunya son así, formadas por consorcios públicos.
Qué por el mismo camino van...
¿Qué dijo/dice la ministra al respecto?
En su momento miré esto, y en Cataluña, hay muchos servicios que los ofrecen centros que no son públicos en su total medida, pero en buena parte pertenecen a ayuntamientos, diputaciónes , u otros organismos públicos y entidades sin animo de lucro, osea nada que ver con Quiron y similares, que es la comparativa que hacen estos manipuladores.
#5 #6
#7 Todo lo que se salga de gestión sanitaria puramente pública, es malo o es bueno es relativo.
Es malo para los contribuyentes, es muy bueno para los propietarios de las empresas.
elpais.com/espana/madrid/2026-02-08/miles-de-personas-se-manifiestan-e
Tirando de IA en 2025, me salen 4 mas de las grandes, entre sanidad, estatuto marcó etc
Y menores, decenas de actos, mesas, concentraciones, etc.
Vamos que no es algo en plan vamos a medirnos las pollas
Saludos
Pero sí, lo de Catalunya y la sanidad también tiene muchísima tela que cortar