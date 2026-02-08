edición general
5 meneos
8 clics
Cataluña depende cuatro veces más que Madrid de la sanidad privada

Cataluña depende cuatro veces más que Madrid de la sanidad privada

El informe ministerial sobre la penetración de la sanidad privada sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor externalización de la gestión hospitalaria. En concreto, más de la mitad de los hospitales públicos catalanes –el 58%– funcionan bajo fórmulas de gestión privada y la mitad de las camas disponibles para pacientes del sistema público están en manos de operadores privados. En Madrid, en cambio, esta realidad afecta a algo menos del 14% de los hospitales y a un porcentaje similar de camas.

| etiquetas: madrid , cataluña , sanidad , mema
4 1 6 K -8 actualidad
18 comentarios
4 1 6 K -8 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Tok_Tok
Ya lo sufrimos ya......
4 K 50
#16 power414
#1 En Cataluña hay muchos acuerdos con fundaciones y entidades sin animo de lucro
Las grandes son organizaciones muy auditadas y eficientes.
También hay empresas privadas pero parece que estan bastante controladas
0 K 10
#9 Febrero2027
Pues no os lo váis a creer: en Meneame hay 4 veces más noticias de la sanidad Madrid que de Cataluña.
Adivinad por qué
3 K 38
daTO #4 daTO
Las privatizaciones de CiU, algo que, por lo que sea, no revierte cuando gobiernan ERC o PSC....
3 K 35
JuanCarVen #8 JuanCarVen
#4 En Catalunya había hospitales privados antes de que CiU empezara a gobernar, algo que no existía a un nivel equivalente en el resto de España.
2 K 25
#17 Suleiman
#15 Veo que no lo has entendido. Pretenden señalar cuando están haciet lo mismo o peor. Crear distracción.
0 K 13
#14 Suleiman
Totalmente de acuerdo. Pero eso no quita que el artículo esté más pensado en desviar el tema y señalar, que en responder. Si siguen por el mismo camino será el reflejo de lo mal que va la sanidad en Cataluña.
0 K 13
#15 Febrero2027
#14 Ah, que las noticias que se mandan en Madrid es para ayudarlos. Nada de hacer proselitismo político ...
0 K 7
Priorat #18 Priorat
Es extremadamente sensacionalista.

Por poner un ejemplo, en estos informes consta como privado el Hospital de Mataró porque es externalización, no es propiedad del ICS si no que es propiedad del Consorci Sanitari del Maresme. El CSM es propiedad de la Generalitat, el Consell Comarcal y el Ayuntamiento de Mataró. Es decir es 100% público.

Y la mayoría de Hospitales de Catalunya son así, formadas por consorcios públicos.
0 K 12
Duke00 #2 Duke00
"Aún" depende.
Qué por el mismo camino van...
0 K 10
#3 Ovidio
#2 El asunto es que con unos se dice y con otros se calla, pese a ser la situación de los otros mucho peor
5 K 62
Duke00 #5 Duke00
#3 ¿Se calla? ¿No recuerdas la cantidad de protestas que había en la calle cuando implantaban el plan privatizador en Cataluña? No veo el mismo nivel de protestas en Madrid ahora que lo están haciendo allí.
2 K 30
#10 Ovidio
#5 ¿Se calla?

¿Qué dijo/dice la ministra al respecto?
0 K 10
powernergia #11 powernergia *
Como siempre LibertadDigital manipulando.
En su momento miré esto, y en Cataluña, hay muchos servicios que los ofrecen centros que no son públicos en su total medida, pero en buena parte pertenecen a ayuntamientos, diputaciónes , u otros organismos públicos y entidades sin animo de lucro, osea nada que ver con Quiron y similares, que es la comparativa que hacen estos manipuladores.

#5 #6

#7 Todo lo que se salga de gestión sanitaria puramente pública, es malo o es bueno es relativo.

Es malo para los contribuyentes, es muy bueno para los propietarios de las empresas.
3 K 50
#12 wendigo
#5 Pues hace un par de días

elpais.com/espana/madrid/2026-02-08/miles-de-personas-se-manifiestan-e

Tirando de IA en 2025, me salen 4 mas de las grandes, entre sanidad, estatuto marcó etc

Y menores, decenas de actos, mesas, concentraciones, etc.

Vamos que no es algo en plan vamos a medirnos las pollas

Saludos
0 K 10
Cantro #6 Cantro
#3 eso es porque unos hacen bandera y los otros se lo callan

Pero sí, lo de Catalunya y la sanidad también tiene muchísima tela que cortar
2 K 35
BenitoCameIa #7 BenitoCameIa *
Y eso es bueno o es malo? En cuál de los dos sitios tienen mejor sanidad en general? En base a listas de espera, calidad de la atención o cualquier otro indicador habitual que se use para medir.
0 K 5

menéame