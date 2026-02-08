Cataluña depende cuatro veces más que Madrid de la sanidad privada

El informe ministerial sobre la penetración de la sanidad privada sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma con mayor externalización de la gestión hospitalaria. En concreto, más de la mitad de los hospitales públicos catalanes –el 58%– funcionan bajo fórmulas de gestión privada y la mitad de las camas disponibles para pacientes del sistema público están en manos de operadores privados. En Madrid, en cambio, esta realidad afecta a algo menos del 14% de los hospitales y a un porcentaje similar de camas.