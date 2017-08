Cataluña, en las conciencias

Conozco, por anticipado, que este post puede ser motivo de polémica. Que puede no gustar, y hasta enfadar, a personas que tengo y me tienen por amigo. Lo asumo. Cuando hace siete años empecé a escribir e intervenir en las redes sociales y tener mi propio blog, venía del silencio forzado y mafioso que me habían impuesto los medios informativos de mi ciudad. El director de uno ellos me llego a confesar que “rebasas el límite crítico que mi periódico y esta ciudad están dispuestos a admitir”.