Catalá se ríe en nuestra cara

El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, se ríe de nosotros en nuestra cara. No tiene otra explicación que tenga la desfachatez de salir ante los medios de comunicación y diga que el rescate de las autopistas -ocho en total- no sólo no es “tirar el dinero” sino que, además, puede ser un “buen negocio”. Un rescate que, según los números que hacía el año pasado el presidente de la patronal de grandes constructoras Seopan, Julián Núñez, será de unos 8.000 millones de euros. Un ganga, vaya.