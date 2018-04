Catalá reconoce el "daño" del caso Cifuentes: "Puede haber exigencias de responsabilidad"

caso del máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tiene "zonas de sombras" que están generando "daño al PP" y ha admitido que cuando los políticos no ejercen "con transparencia" puede haber "exigencias de responsabilidad".Aunque ha manifestado que se trata de algo "anecdótico" que no debe desacreditar la trayectoria profesional de Cifuentes, Catalá ha señalado en una entrevista en TVE que es un caso que preocupa al Gobierno y que, aunque "de eso no se habla en los Consejos de Ministros", sí que lo tratan en alguna ocasión