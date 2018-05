Catalá insiste: no es la ley la que decide si una víctima "cerró o no bien las piernas"

Parece que Catalá no ha asimilado o asumido las críticas recibidas tras asegurar que el juez que quiso absolver a los cinco de La Manda tenía “un problema singular”. Catalá atacó a este magistrado y puso en duda la sentencia de la Audiencia de Navarra y, por ello, fue acusado por la oposición de injerencias en la Justicia, de haber olvidado que existe la separación de poderes por mucho que no se esté de acuerdo con esta condena que no reconoce la violación.