Las catacumbas de Anubis, Egipto

Os quiero hablar de una maravillosa Catacumba (galerías subterráneas) hallada en el s. XIX por un egiptólogo francés, Jaques de Morgan en Saqqara, cerca de las pirámides más famosas del planeta Tierra. Cierto es que éstas no se empezaron a excavar hasta 200 años más tarde, ya que las catacumbas no son nada espectaculares de forma arquitectónica ni ornamental, pero el secreto estaba guardado dentro; por lo que hasta el s. XXI no empezaron a excavarse con técnicas modernas