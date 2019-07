En la africana región de Sur Namib, en Namibia, nos encontramos con una extraña construcción que no tiene nada que ver con el árido paisaje que lo rodea, el Castillo de Duwisib, y que al contrario que sus otros parientes, no cumple ningún tipo de misión defensiva, unicamente la de ser una opulenta residencia. Su historia está ligada a una persona en particular, el Capitán Hans Heinrich von Wolf, nacido en la ciudad alemana de Dresde en 1873.