edición general
8 meneos
42 clics
Castigando traidores - by Roger Senserrich - Four Freedoms

Castigando traidores - by Roger Senserrich - Four Freedoms

Sobre Trump, James Camey, el FBI y la degradación de la democracia USA

| etiquetas: trump , usa , trumpismo
6 2 3 K 30 ciencia
1 comentarios
6 2 3 K 30 ciencia
frg #1 frg *
Lo siento #0 pero es duplicada
1 K 32

menéame