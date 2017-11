Caso Púnica: Una constructora pagó en 2007 la campaña electoral de un alto cargo de Cifuentes

Nuevos documentos del caso Púnica revelan que una empresa del grupo Over Marketing asesoró a Guadalupe Bragado y que una constructora pagó ese servicio para la campaña de las elecciones municipales a la alcaldía de Leganés.Guadalupe Bragado recibió desde el otoño de 2005 y durante su carrera hacia la alcaldía "asesoramiento político" de Over Marketing, una de las empresas investigadas en Púnica y de los más beneficiados por los conservadores en contratos de publicidad. Pero el coste de esos servicios no fueron sufragados por el PP, sino por una