Caso Nóos: Tres magistradas, 1.000 folios y nueve meses de intolerable inseguridad jurídica

Cierto es que el derecho no es una ciencia exacta, pero la impartición de la justicia no es un jeroglífico sino la comprobación de que unos hechos probados están subsumidos en el tipo penal. La calidad de la democracia no se contrasta solo con el funcionamiento del Gobierno, también con la confianza en los juzgados y tribunales ordinarios. Al parecer, la ponente Samantha Romero ha elaborado un texto que va por los 1.000 folios, lo que es un atentado al sentido jurídico más común.