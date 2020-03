El caso de Mary la Tifoidea y lo que enseña sobre el ingenio maligno del coronavirus  

El sábado 12 de noviembre de 1938, 'The New York Times' publicó en su página 18 el obituario de una cocinera. La fallecida era una cocinera modesta nacida 68 años antes en Cookstown, Irlanda del Norte, y emigrada a la Gran Manzana en 1884. Se llamaba Mary Mallon, pero no era ese el nombre con el que figuraba en la breve nota del diario neoyorquino sino otro con el que había infundido el terror en la ciudad durante años: Mary la Tifoidea (Typhoid Mary).