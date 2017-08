El caso de los libros de texto que son malos libros de texto (eng)

¿Sabían que Moisés tuvo un papel en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos? Yo no. Aparentemente tampoco los Padres Fundadores, ya que no se menciona en ningún documento relevante. Pero los estudiantes que lean el nuevo libro de texto de la editorial Perfection Learning sobre la historia de Estados Unidos pensarán que Moisés estaba allí con John Locke y Charles de Montesquieu influenciando a Thomas Thomas Jefferson, James Madison y sus compañeros. No se trata de una cuestión conservadora contra progresista.