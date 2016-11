El caso Kushner: una historia sobre el poder, el dinero y la educación de élite

6 meneos 66 clics

5 1 1 K 42 actualidad

La elección de Donald Trump como presidente estadounidense ha provocado que muchas miradas hayan vuelto a dirigirse hacia su yerno, Jared Kuschner. Casado con Ivanka Trump y consejero de su suegro durante la última campaña, su nombre era conocido, sobre todo, por ser el propietario de 'The New York Observer'… pero también, por haber inspirado el núcleo central de un libro publicado hace más de una década y que, sin embargo, no ha perdido nada de su vigencia. Se trata de 'The Price of Admission' (Three Rivers) [...]