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El caso «Kids for cash», niños por dinero · Pensilvania, EE.UU., 2008 · Letra pequeña

El caso «Kids for cash», niños por dinero · Pensilvania, EE.UU., 2008 · Letra pequeña  

En Pensilvania (EE. UU.) una empresa pagaba a jueces a cambio de condenar a niños a carcel en sus reformatorios privados. El estado pagaba a la empresa 315 dólares diarios por cada niño que cumplía condena. Niños llegaron a cumplir seis años de condena por insultar en una parada de autobús. Video de 31 minutos.

| etiquetas: prisiones , privatización , infancia , reformatorios , corrupción , jueces
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8 comentarios
29 6 0 K 269 cultura
#1 esbrutafio *
Los políticos de Pensilvania se ocuparon de reducir poco a poco el presupuesto de los reformatorios públicos haciendo que funcionasen mal y acabasen siendo sustituidos por reformatorios privados.

El sistema de cárceles privadas ha llevado a EE. UU. a tener la mayor población reclusa del mundo y a que sus políticos conviertan en delitos penados con cárcel cada vez más comportamientos que o bien no deberían ser motivo de sanción o se deberían resolver con multas.

es.wikipedia.org/wiki/Escándalo_de_Kids_for_cash
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Cuñado #2 Cuñado
#1 De primero de neoliberal: destruir los servicios públicos para dárselos a sus patrocinadores y fomentar, aún más, la extracción de capital de las clases populares a las élites.
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#8 unocualquierax *
#1 #2 #5
Jueces, empresarios, políticos ..., corruptos, perversos. El daño que hacen es enorme.
Ellos sí deberían estar encarcelados de por vida. O colgados.
Lo privado siempre se pudre antes que lo público. No busca el bienestar, sólo el negocio, la pasta.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Lo que a ciertos niveles de sociopatía se viene llamando "faro del mundo libre".
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OdaAl #6 OdaAl
#3 Justo a eso venía yo, nos los ponen como referente, pero es una sociedad enferma: todo enfocado en el dinero, en ser un triunfador, en el consumismo...

Cuando se les acabe el chollo de los petrodolares a ver que tal les va.
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#4 esbrutafio
En España hay muchos casos de residencias de ancianos privadas concertadas por el estado.

"Una investigación realizada en la Universidad de Granada señala que el nivel de desnutrición en las residencias de mayores es alto, mucho mayor que en el caso de aquellos ancianos que viven independientes en sus casas"
www.agenciasinc.es/Noticias/Los-menus-de-las-residencias-de-mayores-ti
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Priorat #5 Priorat *
Bueno. Lo mismo pasa con las cárceles de adultos. Además como es legal la corrupción, una empresa puede pagar a políticos para campañas a la vista de todos, pues las leyes ya están para que una vez entres ahí te quedes lo máximo posible.
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elTieso #7 elTieso
El trabajo os hará libres. Aprendieron bien de los nazis, por algo acogieron a tantos tras la II GM.
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menéame