El caso «Kids for cash», niños por dinero · Pensilvania, EE.UU., 2008 · Letra pequeña  

En Pensilvania (EE. UU.) una empresa pagaba a jueces a cambio de condenar a niños a carcel en sus reformatorios privados. El estado pagaba a la empresa 315 dólares diarios por cada niño que cumplía condena. Niños llegaron a cumplir seis años de condena por insultar en una parada de autobús. Video de 31 minutos.