El caso «Kids for cash», niños por dinero · Pensilvania, EE.UU., 2008 · Letra pequeña  

En Pensilvania (EE. UU.) una empresa pagaba a jueces a cambio de condenar a niños a carcel en sus reformatorios privados. El estado pagaba a la empresa 315 dólares diarios por cada niño que cumplía condena. Niños llegaron a cumplir seis años de condena por insultar en una parada de autobús. Video de 31 minutos.
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El sistema de cárceles privadas ha llevado a EE. UU. a tener la mayor población reclusa del mundo y a que sus políticos conviertan en delitos penados con cárcel cada vez más comportamientos que o bien no deberían ser motivo de sanción o se deberían resolver con multas.
es.wikipedia.org/wiki/Escándalo_de_Kids_for_cash
Jueces, empresarios, políticos ..., corruptos, perversos. El daño que hacen es enorme.
Ellos sí deberían estar encarcelados de por vida. O colgados.
Lo privado siempre se pudre antes que lo público. No busca el bienestar, sólo el negocio, la pasta.
Cuando se les acabe el chollo de los petrodolares a ver que tal les va.
"Una investigación realizada en la Universidad de Granada señala que el nivel de desnutrición en las residencias de mayores es alto, mucho mayor que en el caso de aquellos ancianos que viven independientes en sus casas"
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