El caso Khashoggi: Mentiras, violencia y luchas de poder en Arabia Saudí

Hay que tener clara una cosa: Khashoggi no era un demócrata, y no fue asesinado por ser un demócrata. Ni siquiera era un disidente. Él mismo lo negaba cuando poco antes de su salvaje asesinato tuiteaba: "No soy un oponente, soy un freelance" o "lo dije más de una vez, no me opongo, soy solo un escritor freelance, estoy de acuerdo con el estado en unas cosas y en desacuerdo en otras". A Khashoggi lo asesinaron porque eligió el bando equivocado al enfrentarse a Mohamed Bin Salman.