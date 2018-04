¿Un caso de intoxicación literaria?

(...) Me refiero al libro Go Ask Alice, que se publicó en junio de 1972 con el título Pregúntale a Alicia (Diario íntimo de una joven drogada), y que en tan solo un año agotó once ediciones. El caso es que, según refleja en el propio diario, la tal Alicia –en apenas un año– había llegado a consumir una increíble variedad –en cantidades nunca precisadas– de drogas psicoactivas: LSD, speed (traducido por rápido en la versión española), somníferos, tranquilizantes, excitantes, estimulantes, dexedrinas, DMT, mescalina, hachís y, finalmente, heroína