Caso Gürtel: Rajoy habla por primera vez sobre su citación por la Gürtel: "Iré encantado"

El presidente del Gobierno no ha querido valorar la decisión de la Audiencia Nacional que lo obliga a declarar como testigo en el juicio de la trama: "No voy a comentar las resoluciones de ningún tribunal" "Yo llevo diciendo que cumplir la ley y hacer caso de las obligaciones de los tribunales es algo obligado para todos, me he referido también a los gobernantes y en mi caso también, es mi obligación e iré encantado a responder a lo que tengan a bien preguntar y aclarar lo que quieran aclarar, eso ya lo veremos en su momento".