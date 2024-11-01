Caso Epstein: El banco de Edmond de Rothschild fue registrado en París [Fra]

La sede del banco Edmond de Rothschild en París fue registrada el viernes en el marco de la investigación abierta por la fiscalía financiera nacional por corrupción de funcionarios públicos contra el diplomático francés Fabrice Aidan, mencionado en los archivos de Epstein, según supo el martes la AFP citando fuentes cercanas al caso.
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Fabrice Aidan, implicado en el caso Epstein durante su etapa como diplomático francés ante las
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