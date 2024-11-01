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Caso Epstein: El banco de Edmond de Rothschild fue registrado en París [Fra]

Caso Epstein: El banco de Edmond de Rothschild fue registrado en París [Fra]

La sede del banco Edmond de Rothschild en París fue registrada el viernes en el marco de la investigación abierta por la fiscalía financiera nacional por corrupción de funcionarios públicos contra el diplomático francés Fabrice Aidan, mencionado en los archivos de Epstein, según supo el martes la AFP citando fuentes cercanas al caso.

| etiquetas: epstein , francia , banco edmond de rothschild , registro , frabrice aidan
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6 1 0 K 76 actualidad
mmlv #1 mmlv
La sede del banco Edmond de Rothschild en París fue registrada el viernes en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera francesa sobre la corrupción de funcionarios públicos, en la que está implicado el diplomático francés Fabrice Aidan. El registro se llevó a cabo en presencia de Ariane de Rothschild, consejera delegada del banco, según confirmó una de las fuentes.

Fabrice Aidan, implicado en el caso Epstein durante su etapa como diplomático francés ante las

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cocolisto #2 cocolisto
Ahora le toca a mafia Aznar {0x1f601}
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menéame