El caso del cantante Ariel Pink: ¿se puede despedir a alguien por tener unos ideales políticos controvertidos?

No parece que Ariel Pink, nombre artístico de Ariel Rosenberg (Los Ángeles, 1978), vaya a acudir a los tribunales por la rescisión del contrato con Mexican Summer. No solo por falta de fondos para costearse su defensa, como declaraba en la Fox, sino porque no es la primera vez que Pink es protagonista de acciones y declaraciones que él califica sencillamente de “políticamente incorrectas”, pero que más de un juez consideraría delito de odio.