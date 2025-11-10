Caso Antonella Arambulo: Experta norteamericana denuncia red de corrupcion judicial en Paraguay

Camila Antonella Arámbulo Garibaldi, una fugitiva con orden de captura vigente en Paraguay, presumió fotos paseando por Roma en sus redes sociales, donde previamente publicó una sonriendo junto al presidente Santiago Peña. Desafios para lavar la imagen de Paraguay ante el mundo. Multiples funcionarios judiciales cuestionados: Jorge Bogarin Alfonso, Enrique Berni Britez, Ana Maria Esquivel, Amelia Hortensia Bernal Jara, Fermin Bogado y Dionisio Frutos Serrati entre otros. Escribe la Dra. Guadalupe Correa Cabrera, experta en crimen organizado