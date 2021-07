Caso Almería: muere el abogado Darío Fernández

“Yo sigo manteniendo mi tesis de asesinato. La sentencia fue tremendamente benigna. Aquel juicio supuso una ruptura en realidad porque no había precedentes de procesamiento de militares por la vía civil. Hubo muchas tensiones cuando me negué a interrogar a los procesados vestidos de militar. Estaba muy reciente el 23-F. A la familia de Juan Mañas se le entregó el cuerpo dentro del ataúd y con la condición de que no vieran el cuerpo”.