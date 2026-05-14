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Las casillas de la Iglesia y fines sociales en la renta 2025: cada vez más contribuyentes las dejan en blanco

Las casillas de la Iglesia y fines sociales en la renta 2025: cada vez más contribuyentes las dejan en blanco

Cuando no se marca Iglesia ni fines sociales, la recaudación va al Estado. En la maraña de casillas, números, retenciones y desgravaciones que se incluyen en la declaración de la renta, existen dos pequeños cuadrados que otorgan al ciudadano un poder inusual: el de decidir el destino directo de sus impuestos. Hablamos de las casillas 105 y la 106, que permiten a los contribuyentes destinar el 0,7% de sus impuestos a la financiación y al mantenimiento de la Iglesia Católica en el primer caso y a causas de interés social, que financian atención

| etiquetas: irpf , 2025 , casillas , blanco , iglesia , fines sociales
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14 comentarios
5 1 0 K 77 actualidad
Andreham #1 Andreham
Lo insultante es que exista.
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sorrillo #3 sorrillo
#1 Es que además aparece como advertencia que no has elegido ninguna, es asqueroso.
3 K 25
#14 Tronchador.
#3 #1 Pues como adoctrinadores de cultos católicos apostólicos romanos en las escuelas públicas, concertadas y/o privadas.
Y que no se vayan añadiendo otros.
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#9 EISev
#8 no sé si es leyenda urbana pero en los primeros 2000's compañeros de ingeniería que habían emigrado a Alemania en la crisis de entonces contaban que habiendo marcado sin religión, les habían reclamado impuestos tras averiguar la iglesia católica alemana que estaban bautizados en España
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sorrillo #13 sorrillo
#9 les habían reclamado impuestos tras averiguar la iglesia católica alemana que estaban bautizados en España

Emigrar a Alemania si estás bautizado se paga caro: un 9% en impuestos
www.eldiario.es/sociedad/emigrar-alemania-bautizado-espana-impuestos_1
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Dene #4 Dene *
La casilla de la Iglesia debe desaparecer. Si quieren recaudar fondos para sus sectas, que lo hagan en sus akelarres.
En cuanto a "fines sociales" .... para qué pagamos impuestos, si no????

Lo que tendría sentido es poner casillas para "financiar más la sanidad la sanidad publica" o "financiar mas la educación publica" o cosas así que obliguen a partidas mínimas en presupuestos de todas las administraciones según lo que pida la gente
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#10 Zerjillo
#4 Es que la casilla de fines sociales en una gran parte van también para financiar entidades con una estrecha relación con la Iglesia. Por eso no deberían estar.
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vicvic #11 vicvic
"Según explica a RTVE.es Enrique Barbero, portavoz de la campaña X solidaria, las casillas se quedan sin marcar porque "la gente tiene miedo a tener que pagar más o a que les devuelvan menos". Para revertir esta tendencia, "se necesitan muchas campañas informativas y de concienciación"."

A mi esto me parece relevante, existe un gran desconocimiento fiscal (también por apatía y desinterés) y esto que parece tan claro, no lo es para muchas personas.
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Casillas solidarias. Menudo lenguaje orwelliano.
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keiko_san #12 keiko_san
No me cansaré de decirlo: Que cada uno se pague sus aficiones.
Si quieres ir al gimnasio, a jugar al padel, a tai-chi o a aprender encaje de bolillos te lo pagas de tu bolsillo.
Pues quien quiera ir a misa, que lo pague él.
Basta ya de financiar con dinero público el chiringuito montado alrededor de un ser imaginario
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UnoYDos #5 UnoYDos
Lo normal y esperable cuando cae el poder adquisitivo de la gente. Antes va comer que los fines sociales.
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#6 EISev
#5 a diferencia de otros países en España no se incrementa lo que pagas si quieres financiar a la religión

En Alemania el que se declara católico ha de pagar más impuesto que el que marca sin religión
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UnoYDos #7 UnoYDos *
#6 edit: estoy gilipollas por las mañanas, ni caso. Voy a buscr a alguien que me pegue un tiro y me sacrifique
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ombresaco #8 ombresaco
#6 eso me dijeron hace unos años... en españa creo que sería ilegal obligar a declarar formalmente la religion profesada
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menéame