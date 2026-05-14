Las casillas de la Iglesia y fines sociales en la renta 2025: cada vez más contribuyentes las dejan en blanco

Cuando no se marca Iglesia ni fines sociales, la recaudación va al Estado. En la maraña de casillas, números, retenciones y desgravaciones que se incluyen en la declaración de la renta, existen dos pequeños cuadrados que otorgan al ciudadano un poder inusual: el de decidir el destino directo de sus impuestos. Hablamos de las casillas 105 y la 106, que permiten a los contribuyentes destinar el 0,7% de sus impuestos a la financiación y al mantenimiento de la Iglesia Católica en el primer caso y a causas de interés social, que financian atención