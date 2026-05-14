Las casillas de la Iglesia y fines sociales en la renta 2025: cada vez más contribuyentes las dejan en blanco

Cuando no se marca Iglesia ni fines sociales, la recaudación va al Estado. En la maraña de casillas, números, retenciones y desgravaciones que se incluyen en la declaración de la renta, existen dos pequeños cuadrados que otorgan al ciudadano un poder inusual: el de decidir el destino directo de sus impuestos. Hablamos de las casillas 105 y la 106, que permiten a los contribuyentes destinar el 0,7% de sus impuestos a la financiación y al mantenimiento de la Iglesia Católica en el primer caso y a causas de interés social, que financian atención
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Y que no se vayan añadiendo otros.
Emigrar a Alemania si estás bautizado se paga caro: un 9% en impuestos
www.eldiario.es/sociedad/emigrar-alemania-bautizado-espana-impuestos_1
En cuanto a "fines sociales" .... para qué pagamos impuestos, si no????
Lo que tendría sentido es poner casillas para "financiar más la sanidad la sanidad publica" o "financiar mas la educación publica" o cosas así que obliguen a partidas mínimas en presupuestos de todas las administraciones según lo que pida la gente
A mi esto me parece relevante, existe un gran desconocimiento fiscal (también por apatía y desinterés) y esto que parece tan claro, no lo es para muchas personas.
Si quieres ir al gimnasio, a jugar al padel, a tai-chi o a aprender encaje de bolillos te lo pagas de tu bolsillo.
Pues quien quiera ir a misa, que lo pague él.
Basta ya de financiar con dinero público el chiringuito montado alrededor de un ser imaginario
En Alemania el que se declara católico ha de pagar más impuesto que el que marca sin religión