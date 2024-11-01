Casi la mitad de la población de 25 a 39 años en Barcelona o Madrid ha nacido en el extranjero

Cerca del 50% de la población entre los 25 y los 39 años, en plena edad de trabajar, en provincias como Barcelona, Madrid, Girona, Lleida o Baleares ha nacido en el extranjero, una cifras que multiplican hasta por cinco las de otras zonas como Córdoba, Badajoz y Jaén.
| etiquetas: demografía , inmigración
www.meneame.net/story/casi-mitad-poblacion-25-39-anos-barcelona-madrid
Has demostrado ser más eficiente que el algoritmo de MNM husmeando duplicados, te has ganado la galletita de hoy.
Ya puedes avisar a la cuchipani de los negativos