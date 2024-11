Casi 30 centros escolares siguen sin desinfectar 26 días después de la dana

No se trata de centros arrasados por el agua que habrá que reconstruir, sino de 29 colegios e institutos que siguen sucios 26 días después de la riada y que por eso no abren. Casi 30 centros no cuentan todavía con el certificado de desinfección que hacen Tragsa o Vaersa, según datos proporcionados por el sindicato Stepv y las Ampas basados en las circulares de Educación. Se estima que hay unos 13.000 escolares afectados.