Casas móviles, pero ilegales: la Guardia Civil detecta cientos de viviendas instaladas en suelo rústico en Málaga

La Fiscalía de Medio Ambiente considera que instalar estas casas de forma permanente en este tipo de territorios constituye el mismo delito que levantar una vivienda de ladrillo sin autorización. La investigación ha derivado en 125 sanciones, dirigidas no solo a particulares, sino también a empresarios y promotores. Encontrar estos negocios no resulta complicado ya que en internet o en tiendas especializadas se ofrecen casas modulares listas para instalar.