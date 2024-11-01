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Casas móviles, pero ilegales: la Guardia Civil detecta cientos de viviendas instaladas en suelo rústico en Málaga

La Fiscalía de Medio Ambiente considera que instalar estas casas de forma permanente en este tipo de territorios constituye el mismo delito que levantar una vivienda de ladrillo sin autorización. La investigación ha derivado en 125 sanciones, dirigidas no solo a particulares, sino también a empresarios y promotores. Encontrar estos negocios no resulta complicado ya que en internet o en tiendas especializadas se ofrecen casas modulares listas para instalar.

| etiquetas: suelo rústico , casas , ilegales , móviles , málaga
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3 comentarios
1 1 0 K 22 actualidad
#1 Pitchford
Hemos pasado de la casa de aperos ampliada con balsa de riego apiscinada a la casa móvil con energía solar incorporada. Los métodos cambian pero los objetivos perduran.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y hoy en dia con los drones...
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taSanás #3 taSanás
Venga a tomar por culo de tu casa, vete a vivir de alquiler a los precios que hay para que siga la rueda. El estado tiene que decidir donde puedes vivir y donde no. Papá estado te protege
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menéame