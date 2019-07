Casas ecológicas desde 150 euros. La técnica del superadobe

El tema de la arquitectura sustentable y el superadobe no es nuevo, pero cada día es más importante. No debería considerase una alternativa de construcción sino la normal. El arquitecto Nader Khalili fue el creador del “súper adobe”. Su propuesta ha sido aprobada desde hace varios años por los altos comisionados de la ONU en materia de vivienda sustentable y digna. Este modelo de construcción ha sido tomado en cuenta para edificar de manera sustentable no sólo en la comunidad rural. También puede usarse en ciudades o núcleos urbanos.