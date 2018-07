Casado, tras el plantón de Santamaría: “No admitiré corrientes internas en el PP”

La negociación entre sus equipos duró ayer hasta bien entrada la noche y terminó mal, según confirmaron a EL PAÍS fuentes de ambas partes. Desde el equipo de la exvicepresidenta mantienen que el nuevo líder del PP "no sabe ganar" y ha hecho una oferta de integración que "no es digna ni seria". Desde el lado de Casado sostienen, no obstante, que les ofrecieron puestos a "nueve destacados" nombres de la lista de Sáenz de Santamaría y que seis habían aceptado y tres no. Los que no son Fátima Báñez, José Luis Ayllón, Íñigo de la Serna e Iñaki Oyarz