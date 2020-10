El líder del Partido Popular, Pablo Casado, manifestó este lunes que no va a “gastar ni un minuto” en hablar sobre “cuestiones que no importan a nadie y no valen para nada”, aludiendo directamente a la moción de censura de Vox que se debatirá este mismo miércoles en el Congreso. “Es un tema que a mí no me importa nada”, llegó a decir.