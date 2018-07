Casado rechaza la oferta de Santamaría porque quiere ser presidente y renovar el PP

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado que no ha optado al liderazgo del partido "para conseguir un cargo ni para hacer lo mismo con los mismos", en velada referencia a Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha mostrado dispuesta a ser generosa "en la definición de equipos". Al término de un acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Casado ha explicado que ya la semana pasada aclaró que no ha llegado hasta aquí "para hacer lo mismo con los mismos", y que "si alguien se ha presentado para seguir en el poder no