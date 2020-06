Casado promete ahora moderación tras meses de oposición sin tregua contra Sánchez

Pablo Casado reunió este lunes a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. El líder del principal partido de la oposición hizo ante los suyos una defensa y una apuesta por la moderación. El líder del PP insta al partido a hacer de la "tragedia" del covid-19 "el inicio de la mejor España posible y no una nueva oportunidad para quienes pretenden destruirla". "No nos dejemos engañar por su estrategia de división. Sánchez aún no ha propuesto nada", dice a los barones del partido.