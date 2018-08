Casado miente como Cifuentes (Ignacio Escolar)

Pablo Casado: “Yo no estoy investigado por ningún tribunal. No recae sobre mí ningún indicio de culpabilidad”. Falso. La jueza que investiga el caso máster ha encontrado indicios de delito de Pablo Casado por el título que recibió de la URJC. Las evidencias son claras y por eso ha pedido al Tribunal Supremo que le impute por prevaricación y cohecho impropio. Si Casado no fuera aforado, estaría imputado ya, igual que lo están ya otras tres alumnas del mismo máster, que recibieron los mismos sobresalientes, las mismas convalidaciones [...]